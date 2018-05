माकन के बेटे के 10वीं में अच्छे नंबर आने पर केजरीवाल ने दी बधाई, कुछ ऐसा मिला रिप्लाई

राजनीतिक मतभेद को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के बेटे को सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी है।

केजरीवाल के बधाई संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए माकन ने ट्विटर पर उन्हें जवाब देते हुए कहा, ''अभिभावक के तौर पर हम दोनों बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि का सुखद एहसास कर सकते हैं।''

इससे पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्विटर पर कहा था कि उनके बेटे ओजस्वी को सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में 95 फीसद अंक मिले हैं।

Many Thanks Arvind ji for your good wishes!

Aujaswi and I are delighted!



As a parent both of us know that nothing can be as joyful as basking in the reflected glory of academic accomplishments of our children!