महात्मा गांधी और शास्त्री की जयंती पर केजरीवाल और सिसोदिया ने दी श्रद्धांजलि

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके समाधि स्थलों पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

दोनों नेताओं ने राजघाट और विजयघाट का दौरा किया। इन स्थानों पर शास्त्री और गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था और उनके सम्मान में वहीं पर स्मारक बनाए गए हैं।

देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान निभाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दो अक्टूबर 1869 को, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दो अक्टूबर 1904 को हुआ था।

AAP National Convenor & Delhi CM @ArvindKejriwal along with Senior Leader & Delhi Dy CM @msisodia paid his tributes to #FatherofTheNation, #MahatmaGandhi on his 150th Birth Anniversary.#GandhiJayanti #GandhiAt150 pic.twitter.com/fnV6CmPS0W