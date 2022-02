अंबेडकर पर बने नाटक का मंचन 25 फरवरी से शुरू करेगी दिल्ली सरकार, केजरीवाल बोले- सभी के लिए होगा फ्री, ऐसे बुक करें टिकट

दिल्ली सरकार बाबा साहेब अंबेडकर पर बने म्यूजिकल नाटक मंचन (Play On Dr BR Ambedkar) का आयोजन 25 फरवरी से शुरू करेगी, जो कि 12 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शनिवार को इसकी घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि पहले यह भव्य नाटक 5 जनवरी को होना था, मगर कोविड की तीसरी लहर के चलते इसे टालना पड़ा था।

डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश व दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। वह हमारे दिल्लीवालों के भी प्रेरणादायक हैं, मगर हमें ऐसे महान पुरुषों के बारे में पता नहीं चलता है, इसलिए हमने यह तय किया है कि अंबेडकर के जीवन पर एक भव्य नाटक का मंचन करेंगे। पहले यह शो पांच जनवरी से शुरू होना था मगर कोविड के चलते टालना पड़ा।

The musical play on the life of BR Ambedkar will now be held from February 25 to March 12 at Jawaharlal Nehru Stadium, 2 shows per day at 4pm & 7pm. Tickets for the show will be free. As we have limited seats, advance bookings will have to be done: Delhi CM Arvind Kejriwal https://t.co/YAV3BqevW1 pic.twitter.com/NW02g3xUsD — ANI (@ANI) February 12, 2022