दिल्लीवालों एक और बड़ी सौगात, केजरीवाल ने पानी के बकाया बिल भी किए माफ

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ताओं को बकाया बिल पर बड़ी सौगात देते हुए अब तक का सारा बकाया बिल माफ करने की घोषणा की है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज कहा कि वह जल बोर्ड के रिकॉर्ड को साफ करने के लिए बकाया राशि माफ करने की योजना की घोषणा कर रहे हैं। इनमें से कुछ बकाया उपभोक्ताओं के कारण है, लेकिन कुछ गलत बिलिंग के कारण भी हैं।

केजरीवाल कहा कि दिल्ली के लोगों को मुख्यधारा में शामिल होने और पानी के मीटर लगाने का खुला निमंत्रण है। उन्होंने कहा कि वो उपभोक्ता जिन्होंने 30 नवंबर से पहले मीटर लगाए हैं, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

Delhi CM Arvind Kejriwal: This is an open invite to the people of Delhi to join the mainstream& install water meters. Only those consumers who have installed meters before 30 November will get the benefit of this scheme https://t.co/EgbzUQiVOC