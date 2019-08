जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार के फैसले का AAP ने किया स्वागत

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाएं जाने व उसे केंद्र शासित राज्य घोषित किए जाने का आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया है। राज्यसभा के अंदर जहां आप सांसदों ने इसे देशहित में जरूरी बताते हुए अपना समर्थन दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फैसले का स्वागत किया। हालांकि उनके इस समर्थन के बाद दिल्ली में उनके पूर्ण राज्य की मांग को लेकर लोगों ने आलोचना शुरू की। इसपर पार्टी ने बयान जारी करते हुए सफाई दी है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर में दोनों जगह हालात बिल्कुल अलग है।

अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि जम्मू एंड कश्मीर पर केंद्र सरकार के फैसले का मैं स्वागत करता हू। उम्मीद है कि इस फैसले के बाद कश्मीर में शांति आएगी। वहां विकास के काम को रफ्तार मिलेगी। उसके बाद राज्यसभा में इसपर हुई चर्चा में भी आप के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि देशहित के फैसले में हम केंद्र सरकार के साथ खड़े है। आम आदमी पार्टी सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है।

We support the govt on its decisions on J & K. We hope this will bring peace and development in the state.