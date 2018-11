दिल्ली: रोहिणी की झुग्गी बस्ती में लगी आग, 70 झुग्गियां जलकर खाक

दिल्ली के रोहिणी इलाके में शुक्रवार देर रात एक झुग्गी बस्ती में आग लगने से करीब 70 झोपड़ियां जल कर खाक हो गईं। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात रोहिणी की एक झुग्गी बस्ती में आग लगने की यह घटना हुई। इस घटना में किसी की जनहानि होने की खबर नहीं है।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, फायर ब्रिगेड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रात 12 बजकर 18 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली और 14 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर रवाना किया गया। तड़के 4:40 बजे आग पर काबू पा लिया गया।

Delhi: Fire broke at a slum in Rohini Sector 26 last night. Police investigation underway; Moti Nagar Fire Station Officer says, "Around 100-150 houses burnt. No injuries took place. Prima facie, there is some personal dispute behind this incident" pic.twitter.com/kPgDw6Ocmo