दिल्ली : सेना भर्ती परीक्षा स्थगित करने से युवाओं में आया उबाल, जंतर-मंतर पर दिया धरना

सेना में जाने के इच्छुक युवाओं ने भर्ती परीक्षा स्थगित करने को लेकर दिल्ली के जंतर-मतर पर धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। युवाओं ने सरकार से सेना भर्ती परीक्षा जल्द शुरू कराने का आग्रह किया है।

नई दिल्ली | एएनआई Praveen Sharma Tue, 05 Apr 2022 01:47 PM

