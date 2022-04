केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए आज से करें आवेदन, CUET पास करने वाले छात्रों के लिए अवसर

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित सीयूईटी के माध्यम से शनिवार से विद्यार्थी डीयू, जेएनयू, जामिया सहित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Sat, 02 Apr 2022 11:04 AM

