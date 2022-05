अब शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी, तुगलकाबाद में हटाया अतिक्रमण

शाहीन बाग समेत दिल्ली के आठ अलग-अलग इलाकों में भी एमसीडी के बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। निगम में स्थायी समिति के उप अध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया कि नगर निगम दक्षिण दिल्ली के कई

इस खबर को सुनें