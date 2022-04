दिल्ली को मिलेगी और रफ्तार, अक्षरधाम बनेगा एनसीआर का सबसे बड़ा ट्रैफिक जंक्शन, जानिए पूरा प्लान

दिल्ली में अक्षरधाम से सराय काले खां और गोल चक्कर पार्क (डीएनडी) तक दिल्ली-एनसीआर का सबसे बड़ा ट्रैफिक जंक्शन बनने जा रहा है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब दो नए एक्सप्रेसवे भी जुड़ने जा रहे हैं।

नई दिल्ली | हिन्दुस्तान Praveen Sharma Mon, 04 Apr 2022 10:07 AM

