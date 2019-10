Air Force Day: आसमान में वायुसेना का जश्न, विंग कमांडर अभिनंदन ने भरी उड़ान, दिखी देश की ताकत

वायुसेना दिवस पर आज पूरी दुनिया भारतीय वायु सेना की ताकत देख रही है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर परेड में तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत कई वीवीआईपी मौजूद रहे। एयरफोर्स के स्थापना दिवस पर प्रतिवर्ष हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। परेड में वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने पहली बार एयरफोर्स डे पर सलामी ली। सुरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही बाधित है।

गाजियाबाद यातायात पुलिस ने सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली है। कार्यक्रम के दौरान एयफोर्स स्टेशन की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद रहेंगे। केवल कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथि और दर्शक ही एयरफोर्स स्टेशन की तरफ जा सकेंगे। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर गंतव्य के लिए जाएं।

अभिनंदन ने भरी उड़ान

#WATCH Ghaziabad: Three Chinook transport helicopters fly in 'Chinook formation' at Hindon Air Base during the event on #AirForceDay today. pic.twitter.com/06rSyjvWv7