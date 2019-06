बंगाल के डॉक्टरों की हड़ताल के समर्थन में उतरे एम्स के डॉक्टर, 14 को रखेंगे बंद

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों की हड़ताल का समर्थन करते हुए तत्काल केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।

एम्स रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन (आरडीए) ने सरकार को नींद से जगाने के लिए कल शुक्रवार (14 जून) को एम्स नई दिल्ली को बंद रखने का फैसला किया है और सभी मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों से कल हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है ताकि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो सके।

न्यूज एजेंसी वार्ता के अनुसार, एम्स आरडीए ने गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि आपकी एक दिन की एकजुटता हमारे पेशे के लिए अच्छे दिन लेकर आएगी और हमें अपने सभी मतभेद भुलाकार छोटे-छोटे समूहों में हड़ताल नहीं करनी चाहिए बल्कि व्यापक पैमाने पर हड़ताल करनी चाहिए। हमें एकजुट होकर हड़ताल करने और स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने की जरूरत है। यह लड़ाई हमारे सम्मान और अस्मिता की है और हमें इससे समझौता नहीं करना चाहिए तथा हमें अब केन्द्रीय सुरक्षा कानून चाहिए।

Delhi: Members of Resident Doctors' Association of All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) work wearing helmets & bandages, as a mark of protest against "worsening of violence against medical doctors in West Bengal." pic.twitter.com/Fgrv6Jtjdq