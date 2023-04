Corona virus : दिल्ली में कोरोना हजार के पार, लौटे मास्क के दिन; यहां सेनिटेशन भी हुआ अनिवार्य

ऐप पर पढ़ें

Corona Virus In Delhi : देश में कई जगहों पर कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी कोरोना के कहर से अछूती नहीं है। दिल्ली में भी कोविड-19 संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज पहले ही अपील कर चुके हैं कि पहले से ही बीमार चल रहे लोग मास्क जरूर पहनें। अब मास्क को लेकर All India Institute Of Medical Sciences (AIIMS) ने बड़ा आदेश जारी किया है।

इसे लेकर दिल्ली एम्स की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि पूरे विश्व में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली एम्स में सभी अस्पताल कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया जाता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कार्यस्थल पर फेस कवर या सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। वर्क प्लेस की पूरी सफाई और नियमित सेनिटेशन जरूर करें।

इस एडवाइजरी में कहा गया है कि खांसी या झींक आने पर अपने नाक और मुंह को कोहनी, रुमाल या टिशु से ढंके। पर्सनल हाईजिन का ख्याल रखें और शारीरीक दूरी बना कर रहें। खासकर कैंटीन में भीड़भाड़ का माहौल ना बनाएं। कार्यालय में पांच या ज्यादा लोग एक जगह पर जुटने से बचें। तबीयत खराब होने पर तुरंत इसकी सूचना कार्यालय में अन्य अधिकारियों को दें। ऐसे कर्मचारी खुद को होम क्वारन्टाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा गर्भवती कर्मचारी, बुजुर्ग कर्मचारी अपना ज्यादा ख्याल रखें।

दिल्ली में कोरोना 1000 के पार

दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,149 नये मामले सामने आए और संक्रमण दर 23.8 फीसदी रही। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली। सात महीने से अधिक समय बाद एक दिन में संक्रमण के मामलों की संख्या 1,000 के पार दर्ज की गई है। दिल्ली में पिछले साल 17 अगस्त को कोविड-19 के 1,417 मामले सामने आए थे। विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, इसी अवधि में राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के एक मरीज की मौत हो गई। हालांकि, इसमें कहा गया कि मरीज की मौत का प्राथमिक कारण कोविड-19 नहीं था।

हर दिन बढ़ रहे कोविड-19 के केस

दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 20,17,250 मामले सामने आ चुके हैं जबकि कोविड-19 के 26,546 मरीजों की मौत हो चुकी है। बुलेटिन के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 4,827 नमूनों की जांच की गई। शहर में मंगलवार को संक्रमण के 980 मामले जबकि सोमवार को 484 मामले सामने आए थे।