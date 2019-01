प्रकाश राज ने केजरीवाल से की मुलाकात, लोकसभा चुनाव 2019 के साथ विभिन्न मुद्दों पर हुई बात

अभिनेता प्रकाश राज ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हाल ही में प्रकाश राज ने आम चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। प्रकाश राज भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली वर्तमान केन्द्र सरकार के प्रति अपने विचारों को लेकर मुखर रहे हैं।

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, पिछले सप्ताह प्रकाश राज ने कहा था कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बेंगलुरु मध्य संसदीय सीट से मैदान में उतरेंगे।

Met delhi CM @ArvindKejriwal thanked him and @AamAadmiParty for the support in my political journey. Discussed and requested to share various ways to address issues which his team has commendably done.. #bengalurucentral #citizensvoice in parliament #justasking in parliament too pic.twitter.com/FJu4OirGWW