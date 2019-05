अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया- 'आप' सरकार ने मिडिल क्लास के लिए क्या किया

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) पर सिर्फ गरीबों के लिए कार्य करने के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री व 'आप' नेता अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि पार्टी मध्यम वर्ग का भी ख्याल रखती है।

केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि 'आप' ने सिर्फ गरीबों के लिए कार्य किया, इसने मध्यम वर्ग के लिए क्या किया है?” केजरीवाल ने इस सवाल का जवाब ट्वीट कर दिया।

Some ppl say- AAP works only for poor, what has it done 4 middle class? See this. Pvt schools not allowed to increase fee, those who increased forced to refund. Now 24 hr power supply in Del, cheapest power in India, water reached thro pipelines in poor n middle class areas https://t.co/dhKvSgjJTK