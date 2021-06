अरविंद केजरीवाल का ऐलान- 2022 में गुजरात विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी 'आप'

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी राज्य की सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ही भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ एक भरोसेमंद विकल्प है और गुजरात में जल्द बदलाव होगा।

केजरीवाल ने सोमवार को अहमदाबाद में कहा कि 'आप' गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। 'आप' कार्यालय के उद्धाटन से पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे केजरीवाल ने कहा कि आप गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ एक भरोसेमंद विकल्प है।

People here (Gujarat) think if electricity can be free in Delhi, why not here? Likewise, for hospitals also the condition has not improved in 70 years here. But things will change now: AAP leader and Delhi CM Arvind Kejriwal, pic.twitter.com/0oPOEyRvbc