AAP Protest Live Updates: केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप का शक्ति प्रदर्शन, पुलिस तैयार; धारा 144 लागू

AAP Protest Live Updates: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी (आप) शक्ति प्रदर्शन करेगी। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आवास का घेराव करेंगे। पार्टी के आह्वान पर दिल्ली पुलिस ने पीएम के आधिकारिक आवास सात, लोक कल्याण मार्ग की सुरक्षा कड़ी कर दी है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के कई अन्य इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी की है। दिल्ली यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन की वजह से नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के इलाकों में आवाजाही प्रभावित हो सकती है।

दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा, 'सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमने क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की है।' उन्होंने बताया, 'प्रधानमंत्री आवास के आसपास (दंड प्रक्रिया संहिता की) धारा 144 पहले से लागू है और किसी को भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी।' दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मंगलवार को पीएम आवास का घेराव करने की योजना का ऐलान किया था।

यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स-

9.40 AM: ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों की मदद मांगी है और उसे एडवाइजरी का पालन करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

9.30 AM: डिप्टी पुलिस कमिश्नर देवेश कुमार महला ने कहा, 'कोई अनुमति (आप को विरोध प्रदर्शन के लिए) नहीं दी गई है। हमने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएम आवास और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर पर्याप्त तैनाती की है। किसी भी मार्च या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई रूट डायवर्जन नहीं किया गया है।'

9.15 AM: सुरक्षा कारणों से, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक स्टेशन के गेट नंबर 3 और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 पर एंट्री/एग्जिट अगली सूचना तक बंद रहेंगे।

8.57 AM: दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने आप को विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है।

8.52 AM: आप के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर पुलिस तैनाती के बढ़ा दी गई है।

8.45 AM: आप के विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर लोग मंगलवार को कमाल अतातुर्क मार्ग, सफदरजंग रोड, अकबर रोड और तीन मूर्ति मार्ग से गुजरने से बचें।

8.40 AM: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए सात मार्ग परिवर्तन बिंदु (डायवर्जन प्वाइंट) की व्यवस्था की है।