गौतम गंभीर को अस्पताल-रैनबसेरों के औचक निरीक्षण की खुली चुनौती

कई मौके पर राजनीति में आने की संभावनाओं को नकार चुके पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के ट्वीट ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने रिट्वीट करके हुए कहा कि गौतम गंभीर जी आपको खुला चैलेंज है कि आप खुद सरकार के रैन बसेरों और अस्पतालों का औचक निरीक्षण करें। गंभीर के इस ट्वीट को लेकर फिर सोशल मीडिया पर उनके राजनीति में शामिल होने की संभावनाओं पर चर्चा होने लगी है।

