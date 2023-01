AAP ने कांझावला कांड को BJP से जोड़ा, केजरीवाल बोले- ना बख्शे जाएं रसूखवाले

ऐप पर पढ़ें

Delhi Girl Dragged On Road: दिल्ली की सड़क पर हैवानियत का नाच होने के बाद अब दिल दहला देने वाले कांड पर सियासत का संग्राम शुरू हो गया है। पूरे मामले में दिल्ली पुलिस पहले से ही कई अहम सवालों के घेरे में है। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस के साथ ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर भी सवाल उठा दिये हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में सौरभ भारद्वाज ने इस कांड को लेकर कहा, 3:23 AM एक हलवाई पुलिस को 22 बार फोन करके बताता है कि Car में एक लड़की नग्न अवस्था मे फंसी है लेकीन Police कुछ नहीं करती। 4:11 AM फोन आता है कि लड़की की लाश पड़ी है तो पुलिस लाश बरामद करने पहुचंती है। क्या ये LG और पुलिस पर सवालिया निशान नहीं लगाता?'

इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज ने एक बड़ा दावा भी किया है। आप नेता ने एक कागज दिखाते हुए कहा कि सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के अंदर आरोपी मनोज मित्तल बंद है। अब तक दिल्ली पुलिस और एलजी साहब की नींद नहीं खुली है। उन्होंने यह नहीं बताया कि इस केस में लीपापोती क्यों की जा रही है? मनोज मित्तल BJP का अध्यक्ष और मंडल का सह-संयोजक है इसलिए इस मामले की लीपापोती हो रही है क्योंकि LG को पता है कि इसमें BJP नेता शामिल हैं। मैं विनय सक्सेना को चुनौती देता हूँ कि वो आरपियों की कॉल डिटेल सार्वजनिक करें। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस केस में मनोज मित्तल आरोपी नंबर पांच है और जिस थाने में वो बंद है उस थाने के बाहर उसके होर्डिंग भी लगे हैं।

एलजी को मालूम है इस कांड में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर एलजी साहब में हिम्मत है तो वो आरोपियों की कॉल डिटेल निकाल कर सार्वजनिक करें। वो आरोपी लगातार पुलिस के अफसरों और भाजपा नेताओं के संपर्क में थे। चश्मदीद गवाह पौने घंटे तक उस गाड़ी के पीछे लगा रहा। इस दौरान तीन पीसीआर वैन रास्ते में आई। उन्होंने इशारे से दिखाया कि देखो ये लाश जा रही है लेकिन किसी पीसीआर वैन की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोके।

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस को घेरा

आप नेता ने कहा कि पुलिस ने 304 A (Death due to negligence) का मुक़दमा दर्ज किया जो कमज़ोर धारा है, जिसमें जमानत पुलिस स्टेशन में ही मिल जाती है। डीसीपी हरेंद्र सिंह कहते हैं कि इन्होंने शराब पी है या नहीं, ये मेडिकल से तय होगा लेकिन लड़की का रेप नहीं हुआ, इसकी पुष्टि करते हैं?

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि बीजेपी के गुंडे बच्ची को नंगा करके ले जा रहे हैं।

पुलिस की औकात नहीं कि बीजेपी की गाड़ी रोक ले। डीसीपी हरेंद्र सिंह पत्रकारों को धमकाते हैं कि अगर किसी ने कहा रेप हुआ है तो पुलिस ऐक्शन लेगी। मैं कहता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए कि हो सकता है कि रेप हुआ हो। LG नाव में घूमते हैं और कहते हैं कि उनका सिर शर्म से झुक गया, ऐसा होता तो DCP-SHO बर्खास्त हो गए होते।

CM अरविंद केजरीवाल ने कही यह बात

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अपील करता हूं कि भले ही कितने भी रसूख वाले क्यों ना हो आरोपी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यह रेयर ऑफ रेयरस्ट केस है। यह किसी के साथ भी हो सकता है। कितने भी पॉलिटिकली कनेक्ट लोग हों उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए।

बाहरी दिल्ली में रविवार को हुई एक घटना में एक कार ने 20 वर्षीय युवती की स्कूटी को टक्कर मार दी और फिर युवती को सुल्तानपुरी से कंझावला तक कई किलोमीटर घसीटती हुई ले गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लड़की की लाश क्षत-विक्षत हालत में मिली थी। उसकी शरीर पर कपड़े तक नहीं थे।

दिल्लीवासियों के दिल में दहशत भर देने वाले इस कांड को लेकर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने इस मामले में शामिल 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। परिजनों का दावा है कि उनकी लड़की के साथ 'निर्भया' जैसी दरिंदगी की गई है। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में रेप की आशंका को खारिज किया है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर दीपक खन्ना समेत 5 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस का दावा है कि उसने इस पूरे मामले में तुरंत ऐक्शन लिया था। हालांकि, एक चश्मदीद के हवाले से कहा जा रहा है कि लड़की को गाड़ी से घसीटे जाने की जानकारी देने के बाद भी पुलिस ने तुरंत एक्शन नहीं लिया था।