आतिशी ने गौतम गंभीर पर साधा निशाना, ट्वीट कर कही ये बात

चुनाव आयोग से इजाजत लिए बगैर जनसभा करने के मामले में पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के चुनाव आयोग के आदेश के बाद इस सीट से आम आदमी पार्टी (आप) की प्रत्याशी आतिशी ने पूर्व क्रिकेटर पर हमला बोला है। आतिशी ने शनिवार को गंभीर पर निशाना साधते हुए कहा कि ''जब आपको नियम ही नहीं पता, तो खेल ही क्यों खेलते हो?

आतिशी ने एक ट्वीट में कहा, ''मतदाता सूची में दो-दो जगहों से नाम के बाद अब गंभीर गैर-कानूनी रैली करने को लेकर एफआईआर का सामना कर रहे हैं।'' क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर ने गुरूवार को जंगपुरा में जनसभा की थी।

बिना इजाजत जनसभा करने पर गंभीर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

आतिशी ने ट्वीट किया, ''पहले नामांकन-पत्रों में विसंगतियां। फिर दो वोटर आईडी कार्ड रखने का अपराध। अब गैर-कानूनी रैली के लिए एफआईआर।

पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी के. महेश ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह मामले पर गौर करे। अधिकारियों ने बताया कि गौतम गंभीर ने जंगपुरा में बगैर इजाजत लिए जनसभा की थी।

First, Discrepancies in nomination papers.



Then, Criminal offence of having 2 voter IDs.



Now, FIR for illegal rally.



My question to @GautamGambhir: When you don't know the rules, why play the game? https://t.co/gv303X4nyQ