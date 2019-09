आप से जुड़ने के एक दिन बाद पार्टी ने अजॉय कुमार दी ये बड़ी जिम्मेदारी

आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल होने के एक दिन बाद शुक्रवार को झारखंड में कांग्रेस प्रमुख रहे अजॉय कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिया गया।

अजॉय कुमार का बोर्ड में स्वागत करते हुए 'आप' के प्रमुख प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अजॉय कुमार को अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्ति किया है।

'आप' के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को लोकसभा के पूर्व सांसद अजॉय कुमार को पार्टी की सदस्ता दिलाई थी। उन्होंने झारखंड में विधानसभा चुनाव होने से कुछ महीने पहले अपनी पार्टी के सहयोगियों के खिलाफ आत्म-लाभ के आरोप लगाते हुए पिछले महीने कांग्रेस छोड़ दी थी।

झारखंड में सरकार का कार्यकाल इस साल दिसंबर में खत्म होने वाला है। इसके बाद वहां चुनाव कराए जाएंगे।

I congratulate my friend @drajoyumar on joining the Aam Aadmi Party.

We need people like Ajoy ji to change the politics of India and make it meaningful for the common man pic.twitter.com/49Loaov0p7