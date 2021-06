आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को नॉर्थ एवेन्यू के उच्च सुरक्षा वाले इलाके में स्थित उनके सरकारी आवास में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस संबंध में दो लोगों कि गिरफ्तार किया है। हालांकि, पुलिस ने अभी उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। इस घटना को 'आप' नेता द्वारा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित तौर पर भ्रष्टाचार पर दिए उनके बयान से जोड़कर देखा जा रहा है।

घटना के बाद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि यह हमला अयोध्या में मंदिर के लिए जमीन का एक टुकड़ा अधिक मूल्य पर खरीदने में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े एक कथित घोटाले के खिलाफ उनके रुख से जुड़ा है। 'आप' नेता ने कहा कि मैं ऐसे हमलों से नहीं डरूंगा और मैं भगवान श्री राम के नाम पर किए जा रहे इस घोटाले को उजागर करना जारी रखूंगा।

वहीं, दिल्ली पुलिस ने कहा कि मंगलवार को कुछ लोगों द्वारा 'आप' सांसद संजय सिंह के आवास पर लगी नेमप्लेट को हटाने का प्रयास किया गया। नई दिल्ली जिले के डीसीपी दीपक यादव ने बताया कि इस घटना के संबंध में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। किसी को कोई शारीरिक चोट नहीं आई है। आगे की जांच जारी है।

Delhi: Visuals from outside the residence of Aam Aadmi Party (AAP) MP Sanjay Singh.



Police said an attempt was made to deface the nameplate at Singh's residence earlier today pic.twitter.com/hbjE9HFAkC