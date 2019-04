दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को कामयाबी, जैश का आतंकी श्रीनगर से गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से दिल्ली पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के वॉन्टेड आतंकी फैयाज अहमद लोन को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की ओर से फैयाज के सिर पर दो लाख की इनाम रखा गया था। साथ ही इस आतंकी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ था। साल 2015 से यह आतंकी गिरफ्तारी से बच रहा था।

A wanted terrorist of Jaish-e-Mohammad, Faiyaz Ahmed Lone, has been arrested from Srinagar, J&K by Special Cell, Delhi. He was carrying a reward of Rs 2 Lakh on his head,announced by Delhi police. Non-bailable warrant had been issued against him. He was evading arrest since 2015. pic.twitter.com/eADM1Pcn0m