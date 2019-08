AIIMS की पहली और दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग, वेंटिलेटर के साथ ही मरीजों को किया गया शिफ्ट

दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में शनिवार शाम आग लग गई। एम्स में आग लगने की खबर मिलते ही चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग टीचिंग ब्लॉक में लगी है जो कि इमरजेंसी के पास है। सूत्रों के अनुसार, इस ब्लॉक के वार्ड एबी1 और एबी2 में भर्ती करीब 80 मरीजों को दूसरी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इसके साथ ऑर्थो वार्ड से भी 40 मरीज शिफ्ट किए गए हैं। डॉक्टरों के अनुसार, ऊपर के दो फ्लोर पर 100 से ज्यादा मरीज थे। वहीं एक घंटे से ज्यादा समय से लगी इस आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। आग इतनी भीषण हो गई है कि कई किलोमीटर दूर से भी धुंआ देखा जा सकता है। आग लगने के बाद वेंटिलेटर के साथ ही मरीजों को शिफ्ट किया गया है।

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम एम्स में टीचिंग ब्लॉक के फर्स्ट और सेंकेंड फ्लोर पर आग लगी है। एम्स में आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच कर आग बुझाने के काम में जुट गईं है। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग बुझाने का काम अब भी जारी है। आग लगते ही बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था। इस हादसे में नुकसान का आकलन आग बुझ पाने के बाद ही लग सकेगा।

Delhi: 34 fire tenders present at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), after a fire broke out in PC block (a non-patient block) near the emergency ward on the 2nd floor. No causality reported till now. pic.twitter.com/XZ7GKcHxp7