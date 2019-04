दिल्ली : लक्ष्मीनगर की झुग्गियों में लगी भीषण आग, 50 झुग्गियां जलकर राख

राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में स्थित ललिता पार्क के पास बसी झुग्गियों में शनिवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने आसपास की सभी झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि करीब 50 से अधिक झुग्गियां जलकर राख हो गईं।

आग लगने की यह घटना सुबह करीब 11 बजे की है। मामले की सूचना मिलते ही दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का काम में जुट गईं। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल कर्मियों और पुलिस ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों को वहां से हटा दिया है।

Delhi: A fire has broken out in a slum-dwelling near Lalita Park. Total 15 fire tenders rushed to the spot pic.twitter.com/nzTn1nMpBj