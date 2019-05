बवाना की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 30 गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

बाहरी दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक मॉल के पास स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दिल्ली दमकल सेवा के अधिकारियों ने इस बारे में बताया।

अग्निशमन विभाग के मुताबिक, आग के बारे में दोपहर दो बजकर 40 मिनट पर सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 30 गाड़ियों को भेजा गया है जो आग बुझाने के काम में जुटी हैं।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्धमान मॉल के निकट स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री के बेसमेंट से आग शुरू हुई और यह भूतल और तीन मंजिलों तक फैल गई।

Delhi: Fire breaks out at a plastic factory near Vardhman Mall in Bawana, fire tenders present at the spot, no casualties reported pic.twitter.com/6WIBVIXVOf