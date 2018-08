'GTB अस्पताल में दिल्ली के मरीजों को मिलेगा 80 फीसदी आरक्षण'

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार गुरु तेग बहादुर अस्पताल के दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में राष्ट्रीय राजधानी के मरीजों का आरक्षण दोगुना करेगी।

केजरीवाल ने ट्विटर पर घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली के मरीजों के लिए पहले के 40 फीसदी की तुलना में अब 80 फीसदी सुविधाएं आरक्षित होंगी।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, केजरीवाल ने दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ अस्पताल में दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के एक नए प्राइवेट वार्ड का उद्घाटन करने के बाद यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अस्पताल के लिए 6.4 एकड़ अतिरिक्त जमीन भी स्वीकृत की जाएगी।

Visited Del State Cancer Inst, state of the art Del govt hospi



1. 6.5 acres more space will be allotted



2. 80% facilities will be reserved for Del patients (only 40% available for Del patients today)



3. Proposals 4 addl equipment pending in Del govt 2 be cleared in 10 days