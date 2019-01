दिल्ली : विस्फोट से फैक्ट्री की इमारत गिरी, 7 लोगों की मौत, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज

राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात एक फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के चलते इमारत ढहने से सात लोग मारे गए जबकि आठ घायल हो गए। इस दो मंजिला इमारत वाली फैक्ट्री में पंखों की पेंटिंग का काम होता था।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त समीर शर्मा ने बताया कि मरने वालों की संख्या अब सात है। एक अन्य घायल शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मृतकों में से छह की पहचान हो गई है। घायलों में फैक्ट्री का मालिक अंकित गुप्ता भी शामिल है। पुलिस ने हरियाणा के रोहतक के रहने वाले अंकित गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

दिल्ली की फैक्ट्री में कंप्रेशर ब्लास्ट, ढही 2 मंजिला इमारत,सात की मौत

दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों के अनुसार, सभी मौतों का कारण जलना और इमारत का ढहना है। वहीं एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे यह त्रासदी हुई।

इमारत गिरने की घटना में मृतक एवं घायल व्यक्तियों की सूची

मृत व्यक्तियों का नाम

(1) रामफल (45 वर्ष) S/o राम प्रसाद, निवासी ग्राम सुल्तानपुर, जिला अमेठी यूपी

(2) अजय (22 साल) S/o सभाजीत, निवासी एफ 320 सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली

(3) मुंगेर (55 साल) S/o रामहरट, निवासी ग्राम सुल्तानपुर जिला, अमेठी, उ.प्र.

(4) हंसू (06 साल) S/o राजेश, निवासी डब्ल्यूजेड-243 बसईदारापुर

(5) अजय (25 साल) S/o नाहापुर, निवासी डब्ल्यूजेड -480सी बसईदारापुर

(6) राजेश (40 साल) S/o बलराम, निवासी डब्ल्यूजेड -243 बसईदारापुर

(7) अज्ञात पुरुष, (55 साल)

घायलों व्यक्तियों के नाम

(1) फैक्ट्री का मालिक अंकित गुप्ता S/o महेंद्र, निवासी 66/35 नया पांड जीसीएवी रोहतक, हरियाणा

(2) गंगेश S/o रामभज, निवासी ग्राम सिधवा, थाना रामपुर, जिला देवरिया, यूपी

(3) मुन्ना S/o शाकिर, निवासी WZ-52 बसईदारापुर

(4) मंजू W/o राकेश, निवासी WZ-2 बसईदारापुर

(5) सुरेंदर S/o धुनिक धांसी, निवासी जयपाल गोदाम बसईदारापुर

(6) अशोक S/o उदयभान, निवासी ग्राम चोकू खुर्द, जिला आजमगढ़, यूपी

(7) राकेश S/o राम सुंदर, निवासी ग्राम सुल्तानपुर जिला, अमेठी, यूपी

(8) बच्चा पटेल S/o मूलचंद पटेल, निवासी जिला, इलाहाबाद, यूपी