पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 5 मर्डर करने वाला शार्प शूटर पवन उर्फ काला गिरफ्तार, 2 लाख का था इनाम

दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता के भाई सहित 5 लोगों की हत्या के मामले में आरोपी कुख्यत शार्प शूटर पवन उर्फ काला गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।

नई दिल्ली | राजन शर्मा Praveen Sharma Mon, 04 Apr 2022 10:45 AM

