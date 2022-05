दिल्ली-एनसीआर में अप्रैल माह में कोरोना के 40 प्रतिशत मामले संज्ञान में नहीं आए : सर्वे

सर्वे में दावा किया गया है कि दिल्ली-एनसीआर में पिछले 30 दिन में कोविड के लक्षण वाले 42 प्रतिशत लोगों ने घर पर रैपिड एंटीजन जांच कर ली। इस सर्वे में दिल्ली-एनसीआर के करीब 16,000 लोगों ने भाग लिया।

इस खबर को सुनें