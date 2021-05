दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के 40 मरीज भर्ती, 16 को अब भी बेड का इंतजार

कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में इस संक्रमण से उबर रहे लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) के मामले तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। कई अस्पतालों में इस बीमारी के मरीजों का इलाज चल रहा है।

डॉक्टरों के अनुसार, म्यूकोरमाइकोसिस के मामले बढ़ने की वजह बिना डॉक्टर की सलाह के घर में स्टेरॉयड का अंधाधुंध सेवन है। यह फंगल इंफेक्शन मस्तिष्क, फेफड़े और 'साइनस' को प्रभावित करता है तथा डायबिटीज के रोगियों एवं कम इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों के लिए जानलेवा हो सकता है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के अनुसार, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में म्यूकोरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) के 40 मरीज भर्ती हैं, जबकि 16 अन्य मरीज बेड की प्रतीक्षा में हैं।

Delhi | 40 patients of Mucormycosis (black fungus) admitted in Sir Gangaram Hospital while 16 others on the waiting list for beds: Sources #COVID19

वहीं, दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख प्रो. एम.वी. पद्मा श्रीवास्तव ने आज कहा कि ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमने तीन अंकों का आंकड़ा पार कर लिया है। इस बीमारी के इलाज के लिए हमने एम्स ट्रॉमा सेंटर और एम्स झज्जर में अलग से म्यूकर वार्ड बनाए हैं। हमें रोजाना ब्लैक फंगस के 20 से अधिक मामले मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण ब्लैक फंगस के होने का संदेह बहुत अधिक होता है। यदि डायबिटीज के रोगियों को कोविड होता है तो शुगर को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए और स्टेरॉयड का तर्कसंगत उपयोग होना चाहिए।

The index of suspicion of contracting Black fungus is very high because of low immunity. If Covid happens to diabetic people, sugar should be strictly controlled and there should be rational use of steroids: Prof MV Padma Srivastava, Head of Department of Neurology, AIIMS, Delhi