दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर, ओमिक्रॉन के 40 मरीज ठीक होकर लौटे घर

कार्यालय संवाददाता , नई दिल्ली Shivendra Singh Sun, 26 Dec 2021 08:06 PM

