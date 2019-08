हरियाणा : हिसार कैंटोनमेंट के पास 3 संदिग्ध पकड़े, पाक से जुड़े तार

हिसार में कैंटोनमेंट क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूमते पाए जाने पर तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का शक है।

पुलिस ने शनिवार को बताया कि उनके मोबाइल फोन में कैंटोनमेंट क्षेत्र के भीतर का एक वीडियो क्लिप भी मिला है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ कि जुलाई में इनमें से एक संदिग्ध ने पाकिस्तान में व्हाट्सऐप कॉल भी किया था।

Haryana: Three suspected persons apprehended by Army and handed over to police for questioning in Hisar yesterday, after they were caught clicking pictures inside the Cantonment there. Interrogation still underway.