हिंदी न्यूज़ NCR 26 जनवरी से पहले दिल्ली के गाजीपुर में मिला 3 किलो का IED बम, NSG ने ऐसे किया डिफ्यूज, देखें वीडियो

26 जनवरी से पहले दिल्ली के गाजीपुर में मिला 3 किलो का IED बम, NSG ने ऐसे किया डिफ्यूज, देखें वीडियो

नई दिल्ली। एएनआई Praveen Sharma Fri, 14 Jan 2022 04:32 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.