दक्षिण भारत में हमले की साजिश रचने वाले 3 गिरफ्तार, एक विदेशी भी शामिल

दक्षिण भारत के सामाजिक और धार्मिक संगठन के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की योजना बना रहे एक विदेशी नागरिक समेत तीन लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों को शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है।

पुलिस उपायुक्त (स्पेशल सेल) प्रमोद सिंह कुशवाहा ने शनिवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अफगानिस्तान के नागरिक वली मोहम्मद सा वाईफी और शेख रियाजुद्दीन उर्फ राजा तथा मोहतशिम सीएम उर्फ तस्लीम के रूप में हुई है।

