मुफ्त प्रवेश के साथ 24वां दिल्ली पुस्तक मेला शुरू, 120 से अधिक प्रकाशक ले रहे हिस्सा

दिल्ली के प्रगति मैदान में शनिवार से 24वां दिल्ली पुस्तक मेला शुरू हो गया। इस बार यहां आने वाले सभी लोगों के लिए मुफ्त प्रवेश की व्यवस्था रखी गई है, इसके चलते इस बार मेले में काफी भीड़ उमड़ने की संभावना है। हालांकि, इस साल यह एक हॉल तक ही सीमित होगा।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने मेले का उद्घाटन किया। यह मेला ऐसे समय में शुरू हुआ है, जब 20वां स्टेशनरी मेला और चौथा ऑफिस ऑटोमेशन एंड कॉपोर्रेट गिफ्ट मेला भी शुरू हुआ है।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, नौ दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन और भारतीय प्रकाशक परिसंघ (एफआईपी) की तरफ से किया गया है और यह दो सितंबर तक चलेगा।

Inaugurated 24th Delhi Book Fair and 20th Stationery Fair at Pragati Maidan in Delhi today.



It was great interacting with several book publishers & readers and discuss about a wide range of genres of books.



Many a times books are the greatest friends. pic.twitter.com/X4hkdiAhJC