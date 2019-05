रोहिणी में दिनदहाड़े युवक को गोलियों से भूना, घटना CCTV में कैद, देखें वीडियो

दिल्ली के रोहिणी इलाके में कुछ लोगों ने दिनदहाड़े एक 23 साल के युवक पर हमला कर उसे गोलियां से छलनी कर दिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मोहित पर हमला शुक्रवार शाम साढ़े छह बजे तब हुआ जब वह अपने तीन दोस्तों के साथ कार मे बैठा हुआ था।

उन्होंने बताया कि चार व्यक्तियों ने अपनी गाड़ी को मोहित की कार के बगल में रोका और उसमें से एक शख्स नीचे उतरा। इसके बाद उसने पीड़ित पर बंदूक तान दी।

#WATCH Delhi: A man was shot at by unknown assailants in Rohini, Sector-11, yesterday. He has been admitted to a hospital in critical condition. pic.twitter.com/Zvrx5hDqBV