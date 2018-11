सेब की पेटी में रखकर लाई गई 200 करोड़ की हेरोइन पकड़ी, ड्राइवर अरेस्ट

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा से सेब की पेटियों के अंदर छुपाकर दिल्ली की आजादपुर मंडी लाई गई करीब 200 करोड़ रुपये की पुलिस ने पकड़ी है। इसके साथ ही दिल्ली में ड्रग्स का कारोबार फैला रहे एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है।

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने कार्रवाई करते हुए कश्मीर के एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ा है, जिसके पास से करीब 50 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 200 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पकड़े गए ड्राइवर का नाम अब्दुल बताया गया है।

एनसीबी को सूचना मिली थी कि सेब के डिब्बों में हेरोइन की खेप छुपाकर कश्मीर से दिल्ली लाई जाने वाली है। एनसीबी ने समय रहते कार्रवाई करते हुए हेरोइन की इस खेप को पकड़ लिया। सूत्रों ने बताया कि यह ड्रग्स पाकिस्तान से लाई गई थी और दिल्ली में इसे सप्लायर्स को बेचा जाना था।

