1984 सिख दंगा मामला : कोर्ट ने दो व्यक्तियों को दो लोगों की हत्या का दोषी ठहराया, सजा पर सुनवाई कल

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों में दो व्यक्तियों को दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर इलाके में दो सिख लोगों की हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट गुरुवार को दोनों की सजा पर सुनवाई करेगी। दोषियों को अधिकतम मृत्युदंड और न्यूनतम उम्रकैद की सजा सुनाई जा सकती है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पांडे ने नरेश सेहरावत और यशपाल सिंह को दंगों के दौरान दक्षिण दिल्ली के महिपालपुर में हरदेव सिंह और अवतार सिंह की हत्या का दोषी ठहराया। यह मामला हरदेव सिंह के भाई संतोख सिंह ने दर्ज कराया था।

Naresh Sehrawat and Yashpal Singh were facing charges of criminal conspiracy, unlawful assembly, rioting, weapon possession, attempt to murder and murder etc under section 452/302/307/324/395/436 read with section 149 IPC. Court to pronounce sentence against both tomorrow.