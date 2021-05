दिल्ली के अस्पतालों में अब तक ब्लैक फंगस के 197 मामले आए, मरीजों में अन्य राज्यों के लोग भी शामिल : जैन

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को बताया कि राजधानी के अस्पतालों में बुधवार रात तक ब्लैक फंगस के 197 मामले आए थे। उन्होंने बताया कि इनमें वे मरीज भी शामिल हैं जो बाहर से यहां के अस्पतालों में इलाज कराने आए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण कर रहे केंद्र को शुक्रवार को बंद कर दिया गया क्योंकि राजधानी में इस आयुवर्ग के टीकाकरण के लिए टीके की कमी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कोवैक्सीन की डोज कई दिन पहले ही खत्म हो गई थीं। कोविशील्ड की डोज भी खत्म हो रही हैं। कई केंद्रों को आज बंद किया गया है।

जैन ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बुधवार रात तक ब्लैक फंगस के 197 मामले आए थे जिनमें वे मरीज भी शामिल हैं जो इलाज के लिए दूसरे राज्यों से यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल एंफोटेरिसिन-बी इंजेक्शन की कमी है। केंद्र से 2000 इंजेक्शन दिल्ली को मिलने की उम्मीद है, जिन्हें इन अस्पतालों को दिया जाएगा।

