घर में घुसकर युवती की हत्या, निर्वस्त्र अवस्था में खून से लथपथ मिला शव

हरियाणा में बल्लभगढ़ के सेक्टर-3 में दिनदहाड़े 18 साल की एक युवती की हत्या कर दी गई। युवती का शव घर के एक कमरे में निर्वस्त्र अवस्था में खून से लथपथ मिला। घटना शुक्रवार की है। हत्या के वक्त युवती अपने घर में अकेली थी। स्कूल से वापस लौटे मृतक के भाई ने पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मृतक के माता-पिता व पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते पुलिस आयुक्त संजय सिंह देर रात मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया।

युवती अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती हे। माता-पिता नौकरी करते हैं और भाई स्कूल में पढ़ता है। युवती ने इसी साल 12वीं कक्षा की पढ़ाई की थी। उसने मेडिकल की परीक्षा दी थी। शुक्रवार सुबह परिजन रोजाना की तरह नौकरी पर चले गए। भाई स्कूल चला गया। युवती घर पर अकेली थी। इस बीच बदमाशों ने घर में प्रवेश कर उसके सिर पर चोट मारकर हत्या कर दी। युवती के शव को निर्वस्त्र हालत में देखकर कयास लगाया जा रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर हत्या कर दी गई।

Ballabhgarh: 18-year-old girl found murdered at her house, y'day. Police say,'Received info that a girl has been killed by an unidentified man,girl was lying in a pool of blood when we reached the spot. Body has been sent for post-mortem. Case registered. Probe on #Haryana pic.twitter.com/EP17GOJpyX