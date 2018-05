सैलरी मांगने पर नाबालिग नौकरानी की हत्या, शव के टुकड़े कर नाले में फेंके

राजधानी दिल्ली के मियांवली नगर इलाके में रहने वाला एक युवक अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर झारखंड से किशोरी को ले आया, मगर उसने किशोरी को वेतन नहीं दिया। बार-बार वेतन मांगने से तंग आकर उसने साथी के साथ मिलकर किशोरी की हत्या कर दी और शव के कई टुकड़े कर नाले में फेंक दिए। पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेंद्र सिंह सागर ने बताया कि 4 मई को पुलिस को सूचना मिली थी कि मियांवली नगर स्थित नाले में मानव अंग बिखरे पड़े हैं। पुलिस ने अवशेष कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। जांच में पता चला कि ये अंग किसी किशोरी के हैं। इसके बाद हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करके जांच स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर सुखबीर मलिक के नेतृत्व में एसआई दिनेश की टीम को सौंपी गई।

16-year-old girl killed, her body chopped into pieces allegedly by her employer in Delhi's Mianwali Nagar. The accused Manjeet Karketa has been arrested from his village in Jharkhand's Gumla.