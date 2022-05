गाजियाबाद एसपी के निरीक्षण में थाने से गायब मिले 16 पुलिसकर्मी, हो सकते हैं सस्पेंड

गाजियाबाद के पुलिस थानो में एसपी सिटी ने अचानक औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी को कई थानों के करीब 16 पुलिसकर्मी गायब मिले। एसपी ने गायब सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की संस्तुति की है।

