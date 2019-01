दिल्ली में सर्द रही सुबह, लो विजिबिलिटी के कारण देरी से चल रहीं 14 ट्रेनें

दिल्लीवासियों ने मंगलवार को दिन की शुरुआत सर्द एवं कोहरे भरी सुबह के साथ की जहां न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रहा जो इस मौसम का सामान्य तापमान है।

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोहरे के चलते 14 ट्रेनें औसतन दो से तीन घंटे की देरी से चल रही हैं। रांची-दिल्ली, जयनगर-आनंद विहार गरीब रथ, फरक्का एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, सियालदाह राजधानी उन ट्रेनों में शामिल हैं जो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।

Delhi: Major pollutants PM 2.5 and PM 10 in 'Poor' category at Indira Gandhi International (IGI) airport, according to the Air Quality Index (AQI) data. pic.twitter.com/g36gZ69Kxp