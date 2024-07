Hindi News NCR दिल्ली पुलिस का बड़ा ऐक्शन, विदेश भेजने वाले 100 एजेंट गिरफ्तार; वजह

लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने वाले 100 एजेंटों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन सभी को अलग-अलग राज्यों से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आइये जानते हैं पूरा मामला क्या है।

100 travel agents arrested in delhi for sending people illegally to foriegn

Mohammad Azam Thu, 11 Jul 2024 09:39 PM भाषा,दिल्ली