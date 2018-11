दिवाली से पहले दिल्ली में बड़े सट्टा रैकेट का भंडाफोड़, 100 गिरफ्तार

दिवाली से एक दिन पहले पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन थाने की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार तड़के विशाल एंक्लेव में छापेमारी कर एक बड़े सट्टा रैकेट का पर्दाफाश कर 100 लोगों को हिरासत में लिया है। छापेमारी में लगभग 2 करोड़ रुपये के सट्टा लगाए जाने का पता चला है, जिसमें डेढ़ करोड़ से ज्यादा के टोकन भी पुलिस को मिले हैं।

छापेमारी में पुलिस को 100 से ज्यादा ताश की गड्डियां भी मिली हैं। इस दिवाली पर दिल्ली पुलिस की यह अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

डीसीपी वेस्ट मोनिका भारद्वाज ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अभी कार्रवाई चल रही है। डीसीपी के अनुसार, यह कार्रवाई राजौरी गार्डन एसीपी, एसएचओ सुनील कुमार शर्मा, सब इंस्पेक्टर अजय, मनोज, विक्रम, हेड कांस्टेबल विनोद, अनिल और कांस्टेबल महेंद्र की टीम ने की है।

Delhi police conducted a raid at a house in Vishal Enclave in Rajouri Garden last night & busted a gambling racket. 100 people have been arrested, Rs 22 Lakh cash & tokens of Rs 1.87 Crore seized from them. 2 walkie-talkie sets, hookahs & 27 bottles of alcohol also recovered. pic.twitter.com/10u0100xeo