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दिल्ली-NCR में तेज आंधी और बारिश से मौसम कूल-कूल; कल का भी वेदर अपडेट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather: दिल्ली-NCR के अलग-अलग हिस्सों में तेज आंधी और बारिश के कारण मौसम बदल गया है। मौसम विभाग की ओर से कल को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली-NCR में तेज आंधी और बारिश से मौसम कूल-कूल; कल का भी वेदर अपडेट

दिल्ली-NCR में मौसम कूल-कूल हो गया है। शनिवार को शाम चार बजे के बाद दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक और तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में आंधी के साथ बौछारे पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया था। IMD की मानें तो कल भी आंधी और बारिश वाला मौसम रहेगा। 1 जून से एकबार फिर मौसम साफ रहेगा। इस हफ्ते के अंत 5 जून तक एकबार फिर अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।

मौसम विभाग ने आगे अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर में बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही गरज चमक और हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना है। शाम या रात के समय हवा के झोंकों की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।

कल भी आंधी बारिश का यलो अलर्ट

कल यानी 31 मई को भी दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में आंधी और बारिश वाला मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 31 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर कल भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो शाम या रात के समय मौसम खराब रहने के दौरान झोंकों में हवा की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।

इस कारण बदला मौसम

मौसम विभाग की मानें तो मौसम में आया यह बदलाव एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखा जा रहा है। हालांकि कल के बाद यह राहत खत्म हो जाएगी और मौसम धीरे-धीरे एकबार फिर गर्म होने लगेगा। मौसम विभाग ने 4 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 40 से 42 डिग्री और 3 और 5 मई को इसके 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार, 2 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है।

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देश के बाकी हिस्सों का हाल

मौसम विभाग की मानें तो मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों से आंधी बारिश से लू की तीव्रता में कमी आई है। 31 मई से देश के बाकी हिस्सों से भी लू के प्रकोप में कमी आने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ अलग-अलग हिस्सों में इस हफ्ते भारी बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, 31 मई को उत्तराखंड में जबकि 4 औ 5 जून को जम्मू-कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओके साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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