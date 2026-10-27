दिल्ली-NCR तक तूफान अर्णब का असर; 2 दिन बारिश, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
Delhi Weather: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अर्णब और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली के साथ ही NCR के इलाकों में दो दिन तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।
Delhi Mausam: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान 'अर्णब' और पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में दो दिन तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। इस बीच, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर धीरे-धीरे बढ़कर खराब श्रेणी के करीब पहुंच रहा है। हालांकि, आने वाले दिनों में बारिश और तेज हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में सुधार होने की उम्मीद है।
तूफान का असर
मौसम विभाग के अनुसार, मौजूदा वक्त में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अर्णब बना हुआ है। इसके बुधवार को आंध्र प्रदेश के तटों से टकराने की संभावना है। इस तूफान के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के मौसम में बदलाव आएगा। इस तूफान का कुछ असर दिल्ली-एनसीआर के इलाकों के मौसम पर भी पड़ेगा। तूफान के चलते हवा के साथ नमी आएगी जो दिल्ली-एनसीआर में दो दिन बारिश कराएगी।
कल से दिखने लगेगा बदलाव
पश्चिमी विक्षोभ का भी दिल्ली-एनसीआर के मौसम पर असर पड़ेगा। IMD के अनुसार, दिल्ली के साथ ही एनसीआर के मौसम में कल यानी बुधवार से ही बदलाव नजर आने लगेगा। मौसम विभाग ने बुधवार को दोपहर या शाम के समय दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है। इस दिन हवा का रुख उत्तरी रहेगा। इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।
29 अक्टूबर को बारिश और तेज हवाएं
मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहने और दोपहर से शाम के दौरान कई जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान तेज हवाओं की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
30 अक्टूबर को बारिश और 40 की स्पीड वाली हवाएं
मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर को भी दिल्ली-एनसीआर में मौसम के खराब रहने का अनुमान जताया है। इस दिन दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दिन यानी शुक्रवार को सुबह से लेकर दोपहर क कई जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दिन हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।
गिरेगा तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, बारिश के बाद तापमान में गिरावट आएगी। 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान गिर कर 25 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। दोनों ही दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान के 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। इसके बाद 31 अक्टूबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 27 से 29 डिग्री, फिर पहली और दो नवंबर को इसके 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।
पलूशन से राहत की उम्मीद
इस बीच दिल्ली में प्रदूषण फिर बढ़ने लगा है। दिल्ली में मंगलवार की शाम को AQI 197 अंक पर रिकॉर्ड किया गया। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले सोमवार को यह 174 पर था। हालांकि दिल्ली वालों के मौसम राहत भी देगा। मौसम में बदलाव के चलते 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली और आसपास के एक बड़े हिस्से में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी तेज रहेगी। इससे प्रदूषण के स्तर में कमी देखी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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