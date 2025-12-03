दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने जाना है…, घरवालों ने मना किया तो ताऊ के दफ्तर में लगाई फांसी

संक्षेप: युवक का शव ताऊ के दफ्तर में फंदे से लटका मिला। परिजनों के अनुसार युवक पिछले कई दिनों से दोस्तों के साथ पहाड़ों की ओर घूमने जाने की जिद कर रहा था, लेकिन परिजनों के मना करने पर वह मानसिक रूप से आहत था।

गाजियाबाद के नंदग्राम थानाक्षेत्र के गढ़ी गांव में बुधवार सुबह 20 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव ताऊ के दफ्तर में फंदे से लटका मिला। परिजनों के अनुसार युवक पिछले कई दिनों से दोस्तों के साथ पहाड़ों की ओर घूमने जाने की जिद कर रहा था, लेकिन परिजनों के मना करने पर वह मानसिक रूप से आहत था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ठेकेदार ताऊ के काम में करता था मदद पुलिस के मुताबिक गढ़ी भट्टा नंबर-पांच निवासी वीरेंद्र सिंह भारतीय सेना में कार्यरत हैं और वर्तमान में उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में है। उनका 20 वर्षीय बेटा पुनीत पढ़ाई के बाद अपने ताऊ ओमेंद्र सिंह के साथ रहता था, जो बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करते हैं। ताऊ के कार्यालय पर ही वह रोजाना का कामकाज संभालने में सहयोग करता था।

घरवालों ने पहाड़ों पर घूमने जाने से किया था मना परिजनों के मुताबिक पिछले करीब दस दिनों से पुनीत अपने दोस्तों के साथ रोहतांग और अन्य पहाड़ी इलाकों में घूमने जाने की बात कह रहा था। परिवार ने जिन दोस्तों के साथ वह जाना चाहता था, उनके साथ भेजने से इनकार कर दिया। ताऊ के अनुसार उन्होंने अपने बेटे के साथ भेजने की सहमति दी थी, लेकिन पुनीत दोस्तों के साथ ही जाने की जिद पर अड़ा था। इसी बात को लेकर उसका मन खिन्न रहता था। बुधवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे पुनीत घर से निकलकर गढ़ी गांव स्थित ताऊ के दफ्तर पहुंचा।