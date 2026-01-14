Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsstop drugs in delhi ncr threat by lawrence bishnoi and hasim baba associate
दिल्ली-NCR में ड्रग्स बेचना बंद करो वर्ना, लॉरेंस का सहयोगी बता दी धमकी; पोस्ट वायरल

दिल्ली-NCR में ड्रग्स बेचना बंद करो वर्ना, लॉरेंस का सहयोगी बता दी धमकी; पोस्ट वायरल

संक्षेप:

राशिद अंसारी नाम के अकाउंट से डाली एक पोस्ट ने हलचल मचा दी है। पोस्ट करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई और हासिम बाबा का सहयोगी होने का दावा किया है। उसने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स बेचने वाले तुरंत इसे बंद कर दें वरना…

Jan 14, 2026 05:29 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

एक पोस्ट के जरिए दिल्ली-NCR में ड्रग्स बेचने वालों को जान से मारने की धमकी दी है। राशिद अंसारी नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट डालने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई और हासिम बाबा का सहयोगी होने का दावा किया है। धमकी देने वाले ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि नशे का कारोबार करने वाले नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स बेचने वाले यह काम तुरंत बंद कर दें वरना खत्म कर दिया जाएगा। पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि उसके पास ड्रग्स तस्करों की पूरी लिस्ट है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

धमकी देने वाले ने लॉरेंस का सहयोगी बताया

धमकी देने वाले ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है। मैं राशिद अंसारी केबलवाला, लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा के सहयोग से मीडिया के जरिए यह चेतावनी देना चाहता हूं कि दिल्ली और एनसीआर में जो भी ड्रग्स बेचकर हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, वे यह काम तुरंत बंद कर दें।

ड्रग्स बेचना बंद करो

आगे लिखा है, ये काम बंद कर दो वरना इस दुनिया से निकलने का इंतजाम मैं कर दूंगा ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढियां याद रखेंगी। यही नहीं जो लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं वे भी कान खोलकर सुन लें। मेरी लिस्ट मैं सबके नाम हैं।

हत्या की धमकी

धमकी देने वाले राशिद अंसारी केबलवाला ने आगे लिखा है कि मैं एक-एक करके लिस्ट से नाम और तुम्हारे गले काटने स्टार्ट करूंगा। यदि जान की सलामती चाहिए तो ये नीच काम छोड़ दो। दुनिया में और भी बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के… हमारी आने वाली पीड़ी को खराब करके अपने घर मत भरो वरना तुम्हारे घर में कोई खानदान को आगे बढ़ाने वाला नहीं बचेगा ये बात याद रख लेना। जय हिंद

ये भी पढ़ें:हरियाणा के सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके; कितनी रही तीव्रता?
ये भी पढ़ें:इंदौर में चीनी मांझे से 3 लहूलुहान, एक गंभीर; कैसे बचें पुलिस ने बताया- VIDEO
ये भी पढ़ें:हर की पौड़ी पर शेख की पोशाक में VIDEO बनाने वाले दोनों दबोचे गए; क्या था मकसद?

हाल ही में जिम के बाहर हुई थी गोलीबारी

लाइव हिन्दुस्तान केवल वायरल हो रही इस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में रिपोर्ट कर रहा है। हम इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब हाल ही में दिल्ली के पश्चिम विहार में एक जिम के बाहर अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोलीबारी की थी। घटना के बाद रणदीप मलिक नाम के एक फेसबुक अकाउंट पर एक मैसेज सामने आया था। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।